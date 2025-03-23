Andrea Staskova: 'Kızlar bana 'Icardi' diyor'

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, sezon başında kariyerinde Sparta Prag, Juventus, Atletico Madrid ve son olarak Milan forması giyen Çek forvet Andrea Staskova'yı kadrosuna katmış ve transferle adından söz ettirmişti. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 15 maçta 9 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, Sabah Spor'a konuştu:



Futbola başlama hikâyen nasıldı. Ne tür zorluklar yaşadın?



"Babam ve dedem futbolcu oldukları için futbola 4 yaşında başladım. Babam beni çalıştırmaya başladı ve çok da katıydı. Bu oyunu sevdiğimi fark ettim. Bir süre sonra tek başıma devam ettim. Futbol sadece erkeklerin oynadığı bir spor değil. Eski zamanlarda değiliz. Tabi ki günümüze baktığımızda erkek futbolu çok izleniyor. Şimdi zaman değişti, her geçen gün gelişecek. İleride kadın futbolu da aynı şekilde erkek futboluyla eşitlenecek."



Önemli takımların formasını giydin. G.Saray ile yolun nasıl kesişti?



"Prag'da okuduğum için öncelikle orada futbol oynamaya başladım. Beş yıl sonunda 18 yaşında Juventus'a transfer oldum. 3 yıl İtalya tecrübesinden sonra İspanya'da Atletico Madrid maceram başladı. Beklediğim gibi geçmedi. Ardından tekrar İtalya'nın benim için daha iyi olacağını düşündüğüm için Milan'a gittim. Fakat iki takımda da güzel karşılanmadım. Davranış şekillerini beğenmiyordum. Sakatlık dönemimde bana sabırsız davranıyorlardı. Daha sonra ajansım, Galatasaray ile konuştu. Kendime daha iyi gelebileceğini düşünerek, yeni bir ülke, yeni bir hayat düşüncesiyle kabul ettim. Çok da güzel oldu. Gelince ne doğru karar verdiğimi daha iyi anladım. G.Saray'da gerçekten çok iyi davranıyorlar. Diğer takımlarda sakatlığım uzun sürüyordu. Çünkü bana orada sabır göstermiyorlardı, sahaya erken dönüyordum. Galatasaray'da bunun tam tersi. Sürekli beni arıyorlar, yardım etmek istiyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada bu şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Bana ikinci hayat kapısını açtı."



"KIZLAR BANA 'ICARDİ' DİYOR"



-Türkiye'de en çok hangi futbolcuyu beğeniyorsun?



"Icardi benim idolüm. Türkiye'ye geldiğim zaman takım arkadaşlarım bana Mauro İcardi gibisin deyince ben de gol attıktan sonra onun gibi sevinmeye başladım. Şimdi takımdaki kızlar bana 'İcardi' diye sesleniyor. Kendime has bir gol sevincim daha var. 'Sessiz ol' işaretiyle dövmem var. Ama Türkiye'de İcardi sevincimi yapmaya devam edeceğim."



-Kişisel olarak bu seneki hedefin nedir?



"Gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Ayrıca iyi futbol oynadığımızı da göstermek istiyoruz. Çünkü daha çok taraftar gelirse kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kendi maçımızı gösterebilirsek taraftarın gelmesi de doğru orantılı olacak."



"52 BİN TARAFTARLA OYNAMAK BÜYÜLEYİCİ"



-Erkek futbol takımını izliyor musun?



"Evet. Rams Park'ta birkaç kere izleme fırsatım oldu. Çok güzel, muhteşem bir atmosfer vardı. Keşke maçlarımız da bu statta dolu tribünler önünde olabilsek. Daha önce milli takımda, Juventus'ta büyük stadyumlarda oynadım. G.Saray'ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. O kadar kişinin önünde oyunumuzu göstermek, onların bize desteğini hissetmek bizi mutlu eden bir şey olur."



-Taraftar gözüyle mi yoksa futbolcu gözüyle mi maçı izlersin?



"Stada ikisi olarak da gittim. Önce atmosferin tadını çıkarmak istedim. Taraftar gibi heyecanlandım. Maça kendimi kaptırdım. Kendimi geliştirmek için Osimhen'i, sakatlanmadan önce de İcardi'yi çok izliyordum."



"EN TEMEL FARK STADYUM"



-Daha önceki oynadığın kulüpleri de dikkate aldığında kadın futbolunda Türkiye'de gördüğün en temel fark ne sence?



"Burada kadın futbolunun geliştiğini biliyorum. Fakat en büyük fark stadyumlar. Erkek takımlarından daha küçük sahalarımız var. Mesela Juventus'ta oynarken kadınlar olarak kendimize özel stadyumumuz vardı. Fakat burada erkeklerle paylaşıyoruz. Burada en büyük eksikliklerden biri kendi sahamızda Rams Park'ta taraftarımıza oyunumuzu gösteremiyoruz."







