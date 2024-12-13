Anderlecht, deplasmanda Slavia'yı devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderlecht, deplasmanda Slavia'yı devirdi!
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13 Aralık 2024 01:00
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anderlecht, Slavia Prag deplasmanına konuk oldu. Eden Arena'daki maçı Anderlecht, 2-1'lik skorla kazandı.

Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Nilson David Angulo Ramirez ve 31. dakikada Yari Verschaeren attı. Slavia Prag'ın golü 58. dakikada Tomas Chory'den geldi.

Bu sonucun ardından Anderlecht, 14 puana yükseldi. Slavia Prag, 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Anderlecht, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Slavia Prag, PAOK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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