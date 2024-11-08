UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rigas Skola ile Anderlect, Letonya'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Anderlecht, 85'te Mario Stroeykens ile öne geçti. Rigas'a eşitliği getiren golü 90. dakikada Moussa Ndiaye kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Anderlect 10, Rigas Skola 2 puana yükseldi.
Anderlecht, Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Porto'yu konuk edecek. Rigas Skola ise bu kez PAOK'u ağırlayacak.
Anderlecht, 85'te Mario Stroeykens ile öne geçti. Rigas'a eşitliği getiren golü 90. dakikada Moussa Ndiaye kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Anderlect 10, Rigas Skola 2 puana yükseldi.
Anderlecht, Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Porto'yu konuk edecek. Rigas Skola ise bu kez PAOK'u ağırlayacak.