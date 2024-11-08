Anderlecht, 90'da yıkıldı!

Anderlecht, 85'te öne geçtiği Rigas deplasmanında 90'da yediği golle 1 puana razı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderlecht, 90'da yıkıldı!
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08 Kasım 2024 01:14
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rigas Skola ile Anderlect, Letonya'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Anderlecht, 85'te Mario Stroeykens ile öne geçti. Rigas'a eşitliği getiren golü 90. dakikada Moussa Ndiaye kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Anderlect 10, Rigas Skola 2 puana yükseldi.

Anderlecht, Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Porto'yu konuk edecek. Rigas Skola ise bu kez PAOK'u ağırlayacak.

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