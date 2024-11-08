UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rigas Skola ile Anderlect, Letonya'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Anderlecht, 85'te Mario Stroeykens ile öne geçti. Rigas'a eşitliği getiren golü 90. dakikada Moussa Ndiaye kendi kalesine attı.



Bu sonucun ardından Anderlect 10, Rigas Skola 2 puana yükseldi.



Anderlecht, Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Porto'yu konuk edecek. Rigas Skola ise bu kez PAOK'u ağırlayacak.



