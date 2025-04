Ancelotti'den geleceğine dair net açıklama!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son dönemde hakkında çıkan ayrılık haberlerine karşı sessizliğini bozdu.



65 yaşındaki deneyimli teknik adam, kulüpteki görevinden memnun olduğunu vurguladı.



"Kimseyle veya hiçbir şeyle kavgam yok," diyen Ancelotti, "Real Madrid'de işimi seviyorum. Mümkün olduğunca uzun süre burada kalabilmeyi umuyorum. Eğer sezon sonu ayrılırsam, herkese teşekkür ederim. Hepsi bu," ifadelerini kullandı.



BREZİLYA İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ



Ancelotti'nin bu sözleri, son dönemde yoğunlaşan ayrılık iddialarının gölgesinde geldi. İspanyol basınından Relevo'nun geçtiğimiz günlerde geçtiği haberde, Ancelotti'nin sezon sonunda Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği ileri sürülmüştü.



Haberde, Real Madrid ve Brezilya Futbol Federasyonu yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü ve Dünya Kulüpler Kupası öncesinde Ancelotti'nin görevini bırakmasının beklendiği belirtilmişti.



YERİNE GELECEK İSİMLER DE KONUŞULMAYA BAŞLANDI



Ancelotti'nin ayrılığı halinde Real Madrid'in başına geçecek isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı. İspanyol medyasında yer alan haberlerde, bu koltuk için en güçlü adayların Bayer Leverkusen ile büyük bir çıkış yakalayan eski Madridli Xabi Alonso ve Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp olduğu yazıldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ARSENAL'E ELENMİŞTİ



Real Madrid, bu sezon Ancelotti yönetiminde hem La Liga'da güçlü bir performans sergiledi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Ancak İspanyol devi, yarı finalde Arsenal'e elenerek Devler Ligi'ne veda etti.



BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI



Getafe maçı öncesi basın toplantısında konuşan Ancelotti, farklı konulara dair açıklamalarda da bulundu.



El Clasico finali hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Barcelona şu an bizden daha iyi görünüyor olabilir ama bu bir final, her şey olabilir. Real Madrid'i finalde mağdur gibi göstermek bana abartı geliyor." ifadelerini kullandı.



Fran Garcia'nın performansına değinen Ancelotti, "Fran gelişti. Daha fazla süre aldı ve çoğu zaman iyi oynadı. Camavinga iç bölgede oynamaya daha alışkın. Vinicius kanatta oynayınca, Fran'ın kendini göstermesi daha zor oluyor." dedi.



Maç saatleriyle ilgili yorumda bulunan İtalyan teknik adam, "Şikayet etmiyorum ama Athletic maçının ardından salı günü oynayacaksak, cumartesi günü oynamak olmazdı. Zamanımız yeterli, seyahat de yok. Ama 21.30 biraz geç, insanlar o saatte uyuyor. Umarım oyuncularım da uyumaz." diye konuştu.



Sezon içinde yaşanan sıkıntılara da değinen Ancelotti, "Bazı hatalarda sorumluluk bana ait. Ancak bu değerlendirmeleri sezon sonunda yaparız. Umarım bu düşünceler o zamana kadar ikinci planda kalır." dedi.



Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruya yanıt veren Ancelotti, "Biz hiçbir zaman sezon içinde transfer planlaması yapmayız. Kulüp, transferleri her zaman sezon sonunda değerlendirir." sözlerini kullandı.



"BEN KIRBAÇLA YÖNETMEM"



Soyunma odası yönetimiyle ilgili görüşlerini dile getiren Ancelotti, "İtalya'da bir deyim vardır; sorunlarda sol elini kullan derler. Bu sezon çok kez sinirlendim ama ben herkesle eşit seviyede ilişki kurarım. Saygı gösteririm ve saygı beklerim. Ben hayatım boyunca 'sol el' oldum çünkü kimse bana sert davranmadı. Ne babam, ne hocalarım, ne öğretmenlerim Ben kırbaçla yönetmem, kim öyle istiyorsa başka birini getirsin." dedi.



Kendi geleceği hakkında konuşan Ancelotti, "Kulüp bu sezonun geçen yıla göre daha zor geçtiğini biliyor. Zorluklarla birlikte başa çıktık. Balayımız devam ediyor. Çok mutluyum, baskı var ama bu futbolun doğası. Stres benim yakıtım, beni daha üretken yapıyor." ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEKİ İKİ HEDEF DE BARCELONA'YI YENMEKTEN GEÇİYOR"



La Liga ve Kral Kupası hakkında da konuşan Ancelotti, "Elimizdeki iki hedef de Barcelona'yı yenmekten geçiyor. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok. Önce lig maçından iyi çıkmamız gerekiyor, ardından kupa finaline odaklanacağız. Yapabileceğimize inanıyoruz ve bunu başaracağız." dedi.



Genç yıldız Endrick'in gelişimine dair soruyu yanıtlayan Ancelotti, "Endrick çok iyi ilerliyor. Son dönemde daha fazla rol üstleniyor çünkü fiziksel gücü ve kalitesiyle bazı maçlarda bize lazım oluyor." yorumunda bulundu.



Mbappe'nin sakatlığına dair açıklama yapan Ancelotti, "Sakatlığı nedeniyle takıma yardımcı olamamak onu üzüyor. Cumartesi sahada olabilmek için elinden geleni yapıyor." dedi.



Teknik direktörlük geleceğine dair düşüncelerini de paylaşan Ancelotti, "Futbolda her şey mümkün. Ne olacağını kimse bilemez." ifadelerini kullandı.



Rotasyonla ilgili açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Yarınki kadroyu, pazar gecesi yaşanan yorgunluğu göz önünde bulundurarak belirleyeceğim. Bazı oyuncular hâlâ yorgun, ama bu gayet normal." şeklinde konuştu.



Mbappé ve Ferland Mendy'nin durumuna da değinen Ancelotti, "Yarın hazır değiller ama önümüzdeki günlerde idmanlara katılacaklar. İki oyuncunun da cumartesi günü sahada olmasını bekliyorum." dedi.