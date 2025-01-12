Anadolu Efes, sahasında Galatasaray'ı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 99-87 kazandı.



Lacivert-beyazlı ekip ligde galibiyet sayısını 11'e çıkarırken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.



Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız



Anadolu Efes: Nwora 12, Bryant 5, Thompson 11, Poirier 12, Ercan Osmani 5, Larkin 18, Rıdvan Öncel 9, Oturu 7, Willis 18, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı



Galatasaray: Livingston 6, Sadık Emir Kabaca 13, Palmer 27, Delgado 6, Göksenin Köksal 5, Cummings 12, Samet Geyik 3, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 5



1. Periyot: 23-17



Devre: 52-46



3. Periyot: 72-62



