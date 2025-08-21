21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Anadolu Efes, özel sporculara basketbol eğitimi verdi

Anadolu Efes, EuroLeague'in One Team projesi kapsamında Antalya'da özel sporcularla sekiz haftalık bir sosyal gelişim programı gerçekleştirdi. Basketbol temelli eğitimlerde iletişim, özgüven ve takım çalışması gibi beceriler uygulamalı olarak ele alındı.

21 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, özel sporculara basketbol eğitimi verdi
Anadolu Efes Spor Kulübü, 2024-25 sezonu One Team sosyal sorumluluk projesini Antalya'da gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Corendon Turizm Grubu, Muratpaşa Belediyesi ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, özel sporcuların basketbol aracılığıyla sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verildi.

Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmanlara 12-25 yaş aralığındaki 15 özel sporcu katıldı.


Sekiz hafta süren programda iletişim, özgüven, takım çalışması ve sorumluluk gibi konular uygulamalı çalışmalarla ele alındı.

Anadolu Efes forması giyen Erkan Yılmaz, One Team elçisi olarak projeye katıldı. Antrenmanlarda sporcularla bir araya gelen Yılmaz, saha içi ve saha dışındaki deneyimlerini paylaşarak katılımcılara destek oldu.

Projenin son haftasında özel sporcular, kurabiye yapma atölyesiyle takım çalışması ve sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Program, Üç Kapılar'da çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Turkish Airlines EuroLeague'in sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülen One Team projesi, katılımcıların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
