Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında 14 Ekim Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.
Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.
İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.
İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA'DAKİ 52. MAÇ
Anadolu Efes, Olympiakos ile Euroleague'de 52. kez karşı karşıya gelecek.
Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.
Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.
AVRUPA'DA 879. RANDEVU
Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 maçın 338'ini kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk!
Anadolu Efes, Euroleague'in 4. haftasında Olympiakos'a konuk olacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 4. haftasında 14 Ekim Salı günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
-
9
Fenerbahçe'de Devin Özek için de ayrılık kararı!
-
8
Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
-
7
Okan Buruk'tan transfer mesajı
-
6
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
-
5
Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı
-
4
Fenerbahçe'den flaş hamle: İki kiralık yıldız için bonservis planı devrede!
-
3
Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
-
2
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
-
1
Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi
- 00:27 Türkiye - Gürcistan: Muhtemel 11'ler
- 00:24 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Dubai Basketbol!
- 00:24 Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk!
- 00:15 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!
- 00:10 Ukrayna, Polonya'da Azerbaycan'ı mağlup etti
- 00:00 Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!
- 23:58 Belçika, deplasmanda Galler'i dört golle geçti!
- 23:54 Fransa'ya İzlanda şoku!
- 23:54 Slovakya evinde hata yapmadı!
- 23:52 Almanya, Woltemade ile üç puana uzandı!
- 23:50 Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!
- 22:38 Dünya bu maçı konuşuyor! Tam 66 gol atıldı!
- 21:53 Esenler Erokspor, Manisa Basket'e karşı siftah yaptı!
- 21:40 Samsunspor'dan ücretsiz bilet açıklaması!
- 21:32 Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun açıklaması!
- 21:30 Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda
- 20:49 Montella'dan Berke Özer açıklaması: "Kimse çekip gidemez"
- 20:36 TFF'den Gazze için karar: Tribün gelirleri bağışlanacak!
- 20:28 Aliağa Petkimspor, Philip Scrubb'ı renklerine bağladı
- 20:04 Arsenal'de Odegaard şoku!
- 19:44 Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
- 19:25 Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi
- 19:07 Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti
- 19:03 Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!
- 18:21 Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
- 17:40 Başakşehir'de Güven Atalay'a 3 yıllık profesyonel imza!
- 17:37 Willy Sagnol: "Türkiye güçlü bir takım"
- 17:29 Orhan Ak: "Kırmızı alandan acil çıkmamız lazım"
- 17:00 Selçuk İnan: "İyi yoldayız, kazanmak istiyoruz"
- 16:55 Filistinli çocuklar milli maçta tribünde
- 16:52 2026 Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 21'e yükseldi
- 16:50 EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor
- 16:47 Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak
- 16:40 Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- 16:32 Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı
- 16:21 Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
- 16:14 Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
- 16:13 Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
- 15:45 Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!
- 15:39 Erol Bulut'tan imza sonrası açıklama: "Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek"
- 15:36 Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı
- 15:32 Okçulukla sosyalleşen Asuman, yarışacağı günlere hazırlanıyor
- 15:13 Mauro Icardi yanıtı: "Provokasyon var"
- 15:12 Okan Buruk'tan transfer mesajı
- 14:25 Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
- 14:03 Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
- 13:40 Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
- 13:34 Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
- 13:24 Bodrum'da BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi
- 13:24 Saint-Gilloise'in yeni teknik direktörü David Hubert oldu
- 13:21 Tire FK'nın çıkışı sürüyor
- 13:17 Balotelli: "İtalya'da kalmak istiyorum"
- 13:14 Balıkesirspor seriye bağladı
- 13:06 Denizli İdmanyurdu zincir kırdı
- 13:02 Fethiyespor nefes aldı
- 12:58 Nazillispor'da Güleryüz gitti
- 12:53 Yunusemreli Rabia'dan altın madalya
- 12:47 Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
- 12:37 İlkay Gündoğan: "Futboldan anlamıyorlar"
- 12:34 Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncü oldu
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3