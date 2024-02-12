Anadolu Efes'in kupada rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes'in kupada rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 13:07
Basketbol ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekipler, 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Tomislav Mijatovic'i getiren Anadolu Efes, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ve Maccabi Playtika'yı mağlup eden lacivert-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas maçlarını galibiyetle tamamladı.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl Türkiye Kupası organizasyonu iptal edilmişti. Kupanın son sahibi olan Anadolu Efes, 2022'de oynanan finalde Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79'luk skorla mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery