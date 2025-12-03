Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında perşembe akşamı sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak.Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.