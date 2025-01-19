Amrabat geri dönüyor

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, kadroya geri döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Amrabat geri dönüyor
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19 Ocak 2025 11:47
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. 

Sarı kart cezası nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat, cezasını tamamlayarak yeniden takıma katıldı. 

Teknik direktör Jose Mourinho, deneyimli orta sahaya tekrardan formayı verecek.

Amrabat-Fred ikilisi kadrodaki yerini alırken sarı-lacivertliler baskılı bir oyun planı yapıyor.
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