Amorim sonrası Sporting'den ilk galibiyet

Portekiz Premier Lig'in 14. hafta maçında Sporting CP, sahasında Boavista'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Amorim sonrası Sporting'den ilk galibiyet
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15 Aralık 2024 01:47
Portekiz Premier Lig'in 14. hafta maçında Sporting CP, Boavista'yı ağırladı. Estadio Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 23'te Viktor Gyökeres ile 49 ve 66'da Francisco Trincao kaydetti. Boavista'nın gollerini ise 43'te Roberto Bozenik ile 58'de Onyemaechi attı.

Teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişinden sonra Sporting ilk maçını kazandı.

Joao Pereira'nın ekibi Sporting bu galibiyetin ardından puanını 36 yaptı. Boavista, 11 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Sporting CP, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Boavista, AVS'yi konuk edecek.
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