Amir, beklediği süreleri alamadı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'daki kiralık anlaşmasını iptal ederek takıma geri çağırdığı Amir Hadziahmetovic'e fazla şans vermedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Amir, beklediği süreleri alamadı
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07 Nisan 2025 09:07
Beşiktaş'ın ara transferde Rize'den kiralık anlaşmasını iptal ederek takıma geri çağırdığı Amir Hadziahmetovic ligde sadece 4 maçta 95 dakika süre alabildi.

Beşiktaş sezon başında Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic'i Rizespor'a kiralamıştı.

Ancak ara transfer döneminde Al Musrati ve Cher Ndour'un takımdan ayrılması sonrası orta sahada sayısal olarak eksilen Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncunun Rize ile olan kiralık sözleşmesini feshetmiş ve Amir şubat ayında takıma dönmüştü.

Ancak Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, 28 yaşındaki oyuncuya ligde sadece 4 maçta şans verdi. Trabzonspor, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep FK maçlarında toplamda 95 süre alan Amir, kupada ise 2 maçta 110 dakika şans bulabildi.

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