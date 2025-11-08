Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK, sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed SK, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Hatayspor'un tek golü ise 42. dakikada penaltı noktasından Görkem Sağlam'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 26'ya çıkarttı ve lider Bodrum FK'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada konumlandı. Hatayspor ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Amed, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)
Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed SK, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Hatayspor'un tek golü ise 42. dakikada penaltı noktasından Görkem Sağlam'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 26'ya çıkarttı ve lider Bodrum FK'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada konumlandı. Hatayspor ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Amed, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)
Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)