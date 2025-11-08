08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
0-021'
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-179'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
0-163'
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-290'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
1-284'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-190'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Amed SK, Mbaye Diagne'nin dublesiyle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 08 Kasım 2025 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 21:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amed SK, Mbaye Diagne'nin dublesiyle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed SK, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Hatayspor'un tek golü ise 42. dakikada penaltı noktasından Görkem Sağlam'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 26'ya çıkarttı ve lider Bodrum FK'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada konumlandı. Hatayspor ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Amed, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Celal Hanalp, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+3 Alberk Koç), Murat Uçar, Sinan Kurt, Poko (Dk. 85 Afena Gyan), Traore (Dk. 90+3 Çekdar Orhan), Diaa Sabi'a (Dk. 71 Moreno), Diagne (Dk. 90+3 Aytaç Kara)


Atakaş Hatayspor: Bekaj, Hodzic, Kilama, Yiğit Ali Buz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Recep Burak Yılmaz (Dk. 85 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Selimcan Temel)

Goller: Dk. 5 ve 24 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 42 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Diagne, Dk. 58 Celal Hanalp, Dk. 64 Diaa Sabi'a, Dk. 75 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+2 Bekaj (Atakaş Hatayspor)

