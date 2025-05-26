Alvaro Morata'nın kutlamaya neden katılmadığı belli oldu

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda hem Trendyol Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar çifte kupayla taçlanan bu muhteşem sezonun finalini Yenikapı'da düzenlenen dev kutlama organizasyonuyla yaptı.
Binlerce taraftarın akın ettiği alanda coşku doruktaydı. Tribünler adeta bayram yerine döndü. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp yöneticileri, taraftarla birlikte zaferi doyasıya kutladı. Ancak gecede eksikliği hissedilen bir isim vardı: Alvaro Morata.
Kutlamalarda sahnede görünmeyen İspanyol golcünün yokluğu sosyal medyada da merak konusu oldu.
Oysa Morata, gün içinde Galatasaray Lisesi önünden yola çıkan şampiyonluk otobüsünde yer almıştı.
beIN Sports'un geçtiği habere göre Morata, kişisel bir nedenle kutlamanın son anlarında sahneye çıkamadı.
Yıldız futbolcunun çocuğunun rahatsızlandığı öğrenildi. Bu nedenle kutlamalara devam edemeyen Morata, ailesinin yanında olmayı tercih etti
Binlerce taraftarın akın ettiği alanda coşku doruktaydı. Tribünler adeta bayram yerine döndü. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp yöneticileri, taraftarla birlikte zaferi doyasıya kutladı. Ancak gecede eksikliği hissedilen bir isim vardı: Alvaro Morata.
Kutlamalarda sahnede görünmeyen İspanyol golcünün yokluğu sosyal medyada da merak konusu oldu.
Oysa Morata, gün içinde Galatasaray Lisesi önünden yola çıkan şampiyonluk otobüsünde yer almıştı.
beIN Sports'un geçtiği habere göre Morata, kişisel bir nedenle kutlamanın son anlarında sahneye çıkamadı.
Yıldız futbolcunun çocuğunun rahatsızlandığı öğrenildi. Bu nedenle kutlamalara devam edemeyen Morata, ailesinin yanında olmayı tercih etti
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