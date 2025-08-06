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Alvaro Morata için geri sayım!

Como, Galatasaray'dan Alvaro Morata transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

calendar 06 Ağustos 2025 21:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Alvaro Morata için geri sayım!
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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

İspanyol santrforla ilgilenen Como, transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerde bulundu ve bu görüşmeler olumlu geçti.

Como ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ardından 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibine transferi için artık sadece resmiyetin kaldığı kaydedildi.

Como'nun, Alvaro Morata transferi için Galatasaray'a 3 milyon euro ve bonuslar ödemesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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