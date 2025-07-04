Alvaro Morata, Como'ya transfer oluyor

Alvaro Morata'nın yeni adresi belli oluyor. İspanyol golcü, Como'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

calendar 04 Temmuz 2025 22:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alvaro Morata, Como'ya transfer oluyor
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Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas ile Morata arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Taraflar el sıkışırken, transferin önündeki son engel olan kiralık sözleşmenin feshi için geri sayım başladı.

GALATASARAY İLE MİLAN ARASINDA FESİH GÖRÜŞMESİ

Morata'nın Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin, Milan ile yapılan görüşmeler sonucunda önümüzdeki saatlerde feshedilmesi bekleniyor. Bu adımın ardından tecrübeli forvet, Como'ya imza atabilecek.


10 MİLYON EURO'YA KALICI TRANSFER

Eski Chelsea ve Juventus yıldızı, Milan'dan Como'ya yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer olacak. Como, Serie A'daki iddialı yapılanmasına Morata gibi tecrübeli bir isimle güç katmak istiyor.

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