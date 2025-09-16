16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-340'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Alvaro Morata: "Ayrılış şeklim iyi değildi"

Como forması giyen Alvaro Morata, Milan'dan ayrılış şeklinin kötü olduğunu söyledi.

Alvaro Morata: 'Ayrılış şeklim iyi değildi'
Como forması giyen Alvaro Morata, Genoa ile oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Milan'dan ayrılışı ve Como'ya transferiyle ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol golcü, "Zorlu bir yılın üç kupa kazanmak olduğunu düşünüyorsanız... Kötü bir yıl değildi. Milan'da geçen sezon Real Madrid'e karşı Bernabeu'da kazandım, iyi maçlar oynadım, Juventus ve Inter'i yenerek Süper Kupa'yı kazandım. Kötü bir sezon değildi. Ayrılış şeklimin kötü olduğu doğru ama bununla ilgili konuşamam. Belki bir gün, emekli olduğumda bununla ilgili konuşabilirim." yanıtını verdi.

GALATASARAY VE COMO


Morata, Milan'dan ayrılmasının ardından geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sezonu Galatasaray'da tamamlayan Alvaro Morata, yaz transfer döneminde ise Galatasaray - Milan ve Como'nun anlaşmasının ardından zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Como'ya imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
