Alvaro Gonzalez: "Beraberlik iyi değil"

Marsilya'nın Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın sonrasında Alvaro Gonzalez konuştu.

Haber; AA
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Alvaro Gonzalez: 'Beraberlik iyi değil'
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01 Ekim 2021 02:04
Marsilyalı futbolcu Alvaro Gonzalez, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"Kazanmak için oynadık. Birçok gol atmak için pozisyonlara girdik. Tüm hafta iyi çalışmıştık. Futbolda her zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil." dedi.

Karşılaşmada yaşanan olayların kendileri için dezavantaj oluşturduğunu aktaran Alvaro Gonzalez, maçta iyi oyun oynadıklarını, gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak netice alamadıklarını söyledi.

Alvaro Gonzalez, grupta 2 puanları bulunduğunu, Galatasaray ve Moskova'dan daha iyi takım olduklarını dile getirdi.

Marsilyalı futbolcu, sonraki karşılaşmalarda galibiyetin geleceğini ve gruptan rahat çıkacaklarına inandıklarını aktardı.


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