Altınordu'ya minik teselli

Kulüp bünyesinde görev yapan çalışanları ve yakınlarıyla ilgili deprem bölgesinden üst üste gelen kötü haberlerle sarsılan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bu zor günlerde futbolcusu Kürşad Sürmeli'nin baba olmasıyla az da olsa teselli buldu.
İzmir ekibinin gurbetçi oyuncusunun eşi Dicle Sürmeli, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımızdan Kürşad Sürmeli, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Altınordu ailesi olarak olarak Dicle ve Kürşad Sürmeli çiftini tebrik eder, minik Kuzey Muammed'e uzun ve başarılı bir yaşam dileriz" ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibinin gurbetçi oyuncusunun eşi Dicle Sürmeli, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımızdan Kürşad Sürmeli, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Altınordu ailesi olarak olarak Dicle ve Kürşad Sürmeli çiftini tebrik eder, minik Kuzey Muammed'e uzun ve başarılı bir yaşam dileriz" ifadelerine yer verildi.
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