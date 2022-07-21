Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamasına karşın bordo-mavililerde istediği süreyi alamayan Erce Kardeşler, Hatayspor ile anlaşmaya vardı. Altınordu'dan yetişen Erce Kardeşler, yapılan anlaşma gereği İzmir ekibinin kasasını da dolduracak.



ALTINORDU ERCE'DEN YÜZDE 30 PAY ALACAK



Altınordu'ya 3 yıl önce kulübe bonservis bedeli kazandırarak yuvadan ayrılan eski kalecisi Erce Kardeşler'den piyango çıktı. 400 bin Euro bonservis karşılığında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce için Altınordu, Trabzonspor'la yaptığı anlaşma gereği satıştan yüzde 30 pay alacak.



ALTINORDU'NUN KASASINA 120 BİN EURO GİRECEK



İzmir ekibinin kasasına Erce'nin transferinden 120 bin euro para (2 milyon 160 bin TL) gireceği öğrenildi. Bursaspor altyapısında yetişip Altınordu'da profesyonel olan Erce, 7 sezon kırmızı-lacivertlilerde görev yapıp 2019 yazında Trabzonspor'a imza attı.





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