Altınordu'dan devir hakkında açıklama!

Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin yönetim kurulu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirket statüsünde olan profesyonel futbol takımının devri konusunda yazılı bir açıklama yaptı.Masa tenisi, jimnastik, briç, bilardo, bocce ve voleybol branşlarından sorumlu olan spor kulübünün yönetimi, futbol şubenin devrini almalarının mümkün olamayacağını duyurdu. Halim Bezircioğlu'nun başkanlığındaki spor kulübü yönetimi, "İmkanlar ve şartlar elverseydi, futbol A takımımızı bünyemize katmayı biz de arzu ederdik. Ancak, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan ile yaptığımız görüşmede kendisinin futbol takımını devretmeye hazır olduğunu ifade etmesine rağmen hazırlıksız olduğumuz bu dar zamanda, bunun mümkün olamayacağını kendisine bildirdik. Ligin başlamasına çok kısa bir süre kala hem mali açıdan hem de Altınordu Spor Kulübü'nün mevcut bütçe koşulları çerçevesinde böyle bir devir işlemini gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle futbol takımını maalesef devir alamayacağımızı kendisine ifade ettik" bilgisi verdi.Altınordu FK Başkanı Özkan'ın bu durumu anlayışla karşıladığını dile getiren kulüp yönetimi, "Sayın Özkan, son dönemdeki yatırımcı arayış sürecinde kendisine destek olmamızı rica etti. Altınordu armasının hizmetkarı olan bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ederek yoğun bir mesai harcadık. Gelinen noktada Altınordumuza yaptığı katkılarla camiamıza unutulmaz günler yaşatan değerli futbol insanı Sayın Seyit Mehmet Özkan'a Altınordu Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak kamuoyu önünde bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Kendisinin Altınordu ismiyle gerçekleştirdiği hizmetler, asırlık kulübümüzün tarihine altın harflerle yazılmıştır. Cumartesi günü başlayacak ligde futbol A takımımıza üstün başarılar diliyoruz. Bu maçta Altınordulular olarak takımımızı desteklemek üzere tribündeki yerimizi alacağız. Temennimiz her şeyin Altınordumuz için en hayırlısı olmasıdır" mesajı verdi. Ligdeki ilk maçında Erbaaspor'u konuk edecek Altınordu FK'da henüz yatırımcı bulamayan Başkan Seyit Mehmet Özkan emekliye ayrılma kararı aldığını belirtmesine rağmen altyapıda yeni yapılanmaya gitmişti. Özkan, 13 yıldır kulübün futbol şubesini yönetiyor.Altınordu'da genç stoper Bilal Demirağ'ın Fenerbahçe'ye transferi rafa kaldırıldı. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 16 yaşındaki savunma oyuncusunun A takımla çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi. Genç futbolcu son olarak U17 Milli Takımı formasıyla geçen hafta İzlanda karşısında görev yaptı. Bilal'in transferinin ilerleyen süreçte gerçekleşebileceği dile getirildi.