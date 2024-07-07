Altınordu'da takımdan gidenler lig atladı

2. Lig ekibi Altınordu'da takımdan ayrılan Alperen Selvi ve Altar Han Hidayetoğlu, 1. Lig ekiplerine transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altınordu'da takımdan gidenler lig atladı
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07 Temmuz 2024 13:46
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 13:47
TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da sözleşmeleri sona erdikten sonra yolların ayrıldığı 2 genç futbolcu 1'inci Lig'e transfer oldu.

İzmir temsilcisi ile vedalaşan 2 isimden 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi, ligin yeni ekibi Iğdır FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 11 maçta 3 gol attıktan sonra çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu ilk yarıda kapatan aynı yaştaki sol kanat oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu'nun ise Esenler Erokspor'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Altar Han'ın da önümüzdeki günlerde resmi imza atması bekleniyor.

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