Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!

Altınordu'nun genç yıldızı Sami Satılmış, sakatlık sonrası sahalara döndü .

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2025 15:18

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantiledikten sonra deplasmanda lider Sarıyer'e 3-0 mağlup olan Altınordu'da orta saha oyuncusu Sami Satılmış formasına kavuştu.

Ligin 27'nci haftasında 16 Mart'ta iç sahada oynanan Batman Petrolspor maçının ardından katıldığı Ümit Milli Takım kampında sol diziden sakatlanıp menisküs ameliyatı olan 20 yaşındaki futbolcu 6 müsabakada forma giyemedi.

Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Sami, son olarak Sarıyer deplasmanında 46'ncı dakikada oyuna girerek yeşil sahalara döndü.

Bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan milli futbolcu Play-Off'ta Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisinin en önemli kozlarından biri olacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.