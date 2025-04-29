Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantiledikten sonra deplasmanda lider Sarıyer'e 3-0 mağlup olan Altınordu'da orta saha oyuncusu Sami Satılmış formasına kavuştu.



Ligin 27'nci haftasında 16 Mart'ta iç sahada oynanan Batman Petrolspor maçının ardından katıldığı Ümit Milli Takım kampında sol diziden sakatlanıp menisküs ameliyatı olan 20 yaşındaki futbolcu 6 müsabakada forma giyemedi.



Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Sami, son olarak Sarıyer deplasmanında 46'ncı dakikada oyuna girerek yeşil sahalara döndü.



Bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan milli futbolcu Play-Off'ta Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisinin en önemli kozlarından biri olacak.



