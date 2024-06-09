Altınordu'da kiralık gidenlere kapı göründü

TFF 2'nci Lig yöneticisi Altınordu geçen sezon farklı kulüplere kiralanan 5 oyuncuyla yol ayırma kararı aldı.



İzmir ekibi, geçen sezon Tokat Belediyespor ve Orduspor 1967 formalarını verdi Anıl Arıcıoğlu, Van Spor FK'da görev yapan Emre Oymak, Elazığspor'da en iyi koşan Mehmet Ablay, Isparta 32 Spor'da oynayan Berkay Kınaç ve Fatsa Belediyespor'da görev yapan Tayfun Tatlı ile yollar ayıracak.



Bu isimler arasında Mehmet, Elazığspor formasıyla Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkma sevinci yaşarken, Emre ise Van ekibindeyken çapraz sakatlığı yaşadı. Öte yandan Altınordu sezonunun bitimiyle sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla ayrılma kararı almıştı. Kırmızı-lacivertliler Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Devrim, Furkan Metin, Onur, Rahmi, Eray, Onurcan, Gökberk, Abdullah ve Mustafa Karaman'la da vedalaşmışlardı.





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