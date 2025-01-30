Altınordu'da 5'inci transfer Görkem Akdere

Altınordu ara transfer dönemindeki 5'inci takviyesini yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da 5'inci transfer Görkem Akdere
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30 Ocak 2025 13:59
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ara transfer dönemindeki 5'inci takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Görkem Akdere'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza törenine Sportif Direktör Murat Korkmaz katıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten, "Görkem Akdere'ye Altınordu'muza hoş geldin diyor şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Sezonun ilk yarısında kiralık oynadığı 3'üncü Lig ekibi Türk Metal 1963 ile 11 maça çıkan 21 yaşındaki savunmacı kariyerinde 2'nci Lig'de 24, 3'üncü Lig'de 17, kupada ise 2 müsabakada görev yaptı.

Altınordu ara transferde daha önce Uğur Çetinkaya, Koray, Dağ, Ali Barak ve Alparslan Baran ile sözleşme imzalamıştı.

 
 

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