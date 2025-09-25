25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Fethiye'de başladı

fethiyede başlayan altın palet su altı görüntüleme turkiye şampiyonası 27 eylülde son bulacak

 Altın Palet Sualtı Görüntüleme TürkiyeŞampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele ediyor.

TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, AA muhabirine, yarışmanın fotoğraf ve video dalında yapıldığını söyledi.


Fotoğraf ve videonun kendi içinde kategorilere ayrıldığını anlatan Kolbakır, "Çekilen su altı görselleri ülkemizin su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla çok önemli eserler ortaya çıkarıyor. Bunlar da su altı dünyamızı yurt dışında ve ülkemizde tanıtmak için büyük önem taşıyan veriler sağlıyor. Ülkemizin su altı güzellikleri birçok ülkeden daha iyi konumda. Biz de federasyonumuzun katkılarıyla su altı dünyamızı tanıtmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Şampiyona, 27 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
