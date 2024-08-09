AltiliGanyan.com yazarları isabetli tahminleriyle her gün kazandırıyor

Haziran 2024'te yayın hayatına başlayan AltiliGanyan.com, kısa sürede yarışseverlerin gözde platformu haline geldi. Yaptığı girişimler ve lider markalarıyla tanınan Hitay Holding bünyesinde yarışseverlerle buluşan'da, Türkiye Jokey Kulübü'nün belirlediği programlardaki tüm yarışlara bahis yapılabiliyor.'un hızlı büyümesine katkı sağlayan başlıca unsurlar arasında, at yarışı dünyasının alanında uzman yorumcularının günlük tahminleri yer alıyor. Platformun 15 kişilik güçlü yazar kadrosu, en isabetli tahminleri yaparak kullanıcıların yarışlardan daha çok keyif almasına yardımcı oluyor. Yazarların; hipodromlardan, atlara ve jokeylere kadar birçok faktörü göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmeler, kullanıcıların yarışlara hâkim olmasını sağlıyor.'un kullanıcı istatistiklerinde de yazarların etkisi ortaya çıkıyor. Platformun verileri incelendiğinde, yazarların yorum ve kuponlarıyla kullanıcılara her gün kazandırdığı anlaşılıyor.AltılıGanyan.com Yazar Kadrosu• Ediz Sağlam• Berkay Kurt• Mustafa Sav• Ferdi Akıncı• Eray Koktay• Kemal Demircan• Eşref Saati• Sahdun Kaya• Master Picks• Gökhan Dedeoğlu• Fatih Varkal• Ercan Fırtana• Alp Adıyaman (Renk)• Özgür Şölen• Hasan Umut AydınAt yarışlarını harika bir eğlence kaynağı olarak konumlayan AltiliGanyan.com, kullanıcılarını sorumlu oynamaya ve kazanma kaygısından çok yaşadıkları keyfe odaklanmaya davet ediyor.