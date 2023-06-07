Altay, Tuna Üzümcü ile masaya oturacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda mevcut Başkan Ayhan Dündar'ın yeniden göreve gelmesinin ardından yeni sezon çalışmaları başladı.



Tek liste ile kongreye girip güven tazeleyen Dündar ilk olarak teknik direktör Tuna Üzümcü ile görüşecek. Genel kurula kadar durumu belirsiz olan genç teknik adamla bir aksilik yaşanmazsa yola devam edilecek.

Geçen sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayan Tuna Üzümcü, 23'üncü haftada siyah-beyazlıları çalıştıran Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçti.



Altay'da 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak Altay'ı kümede tuttu.



Son hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Tuzlaspor'la oynanan karşılaşmada Altay taraftarı Tuna Üzümcü'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu. İlk teknik adamlık deneyimini Altay'da yaşayan Tuna Üzümcü'nün yeni sezonda da takımın başında yer almaya sıcak baktığı kaydedildi.