Altay taraftarlarından yönetime siyah çelenk!

'İHANET ETMEYİN, İSTİFA EDİN'

SİNAN KANLI: "HAREKETE GEÇİYORUZ"

TFF 3'üncü Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen, FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan, transfer yasaklısı Altay'da taraftarlar yeni yönetimin vaatleri yerine getirmediğini savunarak kulüp tesislerine üzerinde, 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar,sloganları attı. Emniyet güçleri tesiste güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan taraftarlar protestolarını gerçekleştirdi.ifadelerine yer verildi.Yönetimin ciddi bir icraatı olmadığını vurgulayan siyah-beyazlılar,mesajı verdi.Altay'da yönetime talip olan Sinan Kanlı, genel kurula gidilmesi için imza toplayacaklarını açıkladı. Kanlı,dedi.