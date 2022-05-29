Altay'da tek çözüm Kazımcan Karataş!

Süper Lig'den küme düşen ve yönetim problemini taraftar oluşumu olan Ayhan Dündar ve ekibi ile çözen Altay'ın en büyük umudu genç yıldızı Kazımcan Karataş oldu.



Geçmiş dönem alacakları ve sözleşmelerinin bitmesi nedeniyle yıldızlar tek tek kulüpten ayrılırken, transfer yasağı ile de boğuşan yeni yönetimin çözümü Kazımcan'da buldu. Süper Lig ekiplerinin radarındaki 18 yaşındaki yıldız için en ciddi teklifi Konyaspor yaptı. Yeşil-beyazlı ekibin bonservisi için 600 bin Euro teklif yaptığı oyuncu için pazarlık sürüyor. Yönetim 1 milyon Euro gelir hedeflediği Kazımcan'ın satışıyla sezonu finanse etmeyi planlıyor.



YÖNETİMDEN AÇIKLAMA



Futbolcu için Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon da teklif yapmaya hazırlanıyor. İç transferde sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla görüşmelere başlayan yönetim, Kazımcan'a gelen teklifleri değerlendirip elini güçlendirmek istiyor. Bu arada yeni yönetim, kulüp resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Altay'ı yaşatmak amacıyla sorumluluk aldıklarını belirten yönetim, "Gövdemizi taşın altına koyduk. Kulübümüzü sadece önümüzdeki sezon değil, hep birlikte sonsuza kadar yaşatabilmek için senaryolar çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, gerek camia bileşenleri ile, gerekse geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan yerli ve yabancı tüm futbolcular ile temaslara başlanmıştır" ifadelerine de yer verdi.



WESTERLO DA İSTEMİŞTİ



AVRUPA kulüpleri de Kazımcan için devreye girerken Belçika'nın Westerlo kulübü resmi teklif sunmuştu. Sahibi Türk iş adamı Oktay Ercan olan ve ikinci başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo, Altay'a 300 bin Euro'luk teklif yapmış, yönetim teklifi yetersiz bulup geri çevirmişti



KALEDE KRİZ YAŞANIYOR



Altay'da kaleci krizi patlak verdi. Siyah-beyazlılarda sözleşmesini tek taraflı fesheden Mateuzs Lis'in ardından sözleşmesi sona eren ikinci kaleci Cihan Topaloğlu'nun Sakaryaspor'la anlaşması, "1 numara" sıkıntısını ikiye katladı.



FIFA'nın verdiği transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde takviye yapması mümkün görünmeyen İzmir temsilcisi, kontratı biten üçüncü kaleci Ozan Evrim Özenç'le de yeniden anlaşamazsa kalesini altyapıdan yetişen genç bir file bekçisine emanet edecek





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