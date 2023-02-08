Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi
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08 Şubat 2023 16:05
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yönetimimizin yapmış olduğu değerlendirmede, fikir birliği içerisinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geldiği günden bugüne kadar kulübümüze kattıkları ve emekleri için sayın Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."

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