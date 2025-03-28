Altay'da kaleci Ozan Evrim eldivenlerine kavuştu

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in dönüşünün mutluluğu yaşanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da kaleci Ozan Evrim eldivenlerine kavuştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2025 16:11
2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'e 4-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, 12 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Siyah-beyazlı ekibin 8 Aralık'ta deplasmanda 3-2 kaybettiği Kepez Spor maçının ilk yarısında oynadıktan sonra takımdan ayrılıp ikinci yarının başlamasına günler kala takıma dönen tecrübeli file bekçisi toplam 9 müsabakada kadroda yer almadı.

Son 4 haftadaki 1461 Trabzon, Adana 01 FK (D) ve Altınordu müsabakalarında yedek kalarak 12 maç formasından ayrı kalan kaleci Ozan, son olarak Sarıyer deplasmanında ilk 11'de şans buldu. İzmir temsilcisi güçlü rakibine 4-1 yenilmesine rağmen 32 yaşındaki eldivenin yaptığı kritik kurtarışlarla farkın büyümesini engellediği ifade edildi. Ozan, 109 gün aradan sonra Altay formasıyla resmi bir müsabakaya çıktı.

SARIYER'DEN JEST

Sarıyer Taraftarlar Derneği, Altay için yazılı bir açıklama yaparak İzmir temsilcisine destek verdi. Sarıyerli taraftarlar, "Zor günler geçiren güzel İzmir'in Büyük Altay'ına ligde kalan maçlarında gönülden başarılar dileriz. Olası kötü senaryoda diğerleri gibi arma satmadan mücadeleye devam. Daha güzel günlerde tekrar karşılaşmak ümidiyle" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, maç öncesi Altay Başkanı Süleyman Özkaral'a özel olarak hazırlanan 35 numaralı Sarıyer formasını hediye etti.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery