Altay'da Ali üzüntüsü

Altay'da yeni sezon öncesi U19 takımından A takıma dahil edilen sağ bek Ali Solmaz'dan kötü haber geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da Ali üzüntüsü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2024 15:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi U19 takımından A takıma dahil edilen sağ bek Ali Solmaz'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlıların deplasmanda Menemen FK'yı 5-3 mağlup ettiği hazırlık maçında dizinden sakatlanan genç savunmacının çekilen MR sonucunda ön çapraz bağlarda yırtık tespit edildi. Ali'nin sahalara dönmesinin en az 6 ay süreceği ifade edildi. Altay altyapısına 2018'de Göztepe altyapısından transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 2022'de 1 kez Türkiye Kupası'nda görev yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery