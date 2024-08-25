Altay'da Ali üzüntüsü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi U19 takımından A takıma dahil edilen sağ bek Ali Solmaz'dan kötü haber geldi.



Siyah-beyazlıların deplasmanda Menemen FK'yı 5-3 mağlup ettiği hazırlık maçında dizinden sakatlanan genç savunmacının çekilen MR sonucunda ön çapraz bağlarda yırtık tespit edildi. Ali'nin sahalara dönmesinin en az 6 ay süreceği ifade edildi. Altay altyapısına 2018'de Göztepe altyapısından transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 2022'de 1 kez Türkiye Kupası'nda görev yaptı.

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