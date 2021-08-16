Altay Bayındır, kendi rekorunu egale etti

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Adana Demirspor karşısında 7 kurtarış yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Altay Bayındır, kendi rekorunu egale etti
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16 Ağustos 2021 02:18
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezona da çok iyi bir performansla başladı.

Milli kaleci, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında tam 7 kurtarış yaptı ve bu alanda kendi rekorunu egale etti.

Genç file bekçisi daha önce Alanyaspor ve Denizlispor karşısında aynı başarıyı tekrarlamıştı.


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