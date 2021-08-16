Altay Bayındır, kendi rekorunu egale etti

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezona da çok iyi bir performansla başladı.



Milli kaleci, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında tam 7 kurtarış yaptı ve bu alanda kendi rekorunu egale etti.



Genç file bekçisi daha önce Alanyaspor ve Denizlispor karşısında aynı başarıyı tekrarlamıştı.



