Altay Bayındır, kendi rekorunu egale etti

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, bu sezona da çok iyi bir performansla başladı.
Milli kaleci, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında tam 7 kurtarış yaptı ve bu alanda kendi rekorunu egale etti.
Genç file bekçisi daha önce Alanyaspor ve Denizlispor karşısında aynı başarıyı tekrarlamıştı.
Milli kaleci, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında tam 7 kurtarış yaptı ve bu alanda kendi rekorunu egale etti.
Genç file bekçisi daha önce Alanyaspor ve Denizlispor karşısında aynı başarıyı tekrarlamıştı.