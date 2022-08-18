Austria Wien - Fenerbahçe maçında ilk yarının son anlarında kaleci Altay'a tribünlerden davul tokmağı atıldı. pic.twitter.com/kfQDMSlLa9



— D-Smart Spor (@spor_smart) August 18, 2022

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.