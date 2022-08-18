Altay Bayındır, davul tokmağıyla yerde kaldı!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Austria Wien deplasmanında tribünden gelen davul tokmağının isabet etmesi sonrası sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay Bayındır, davul tokmağıyla yerde kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2022 22:49
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.

Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.

Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ