Altay Bayındır, Arsenal'i eledi!

Altay Bayındır, maç içinde ve seri penaltı atışları sırasında yaptığı kurtarışlarla MANU'nun Arsenal'i elemesini sağladı.

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Altay Bayındır, Arsenal'i eledi!
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12 Ocak 2025 20:57
İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda

Manchester United, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 61. dakikada Diogo Dalot'un ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı.

Gabriel Magalhaes, 63. dakikada skora eşitliği getirdi.

Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, 72. dakikada Martin Ödegaard'ın penaltı vuruşunda gole engel oldu.

Mücadelenin 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma süresi 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaptı. Arsenal'de ise Kai Havertz, Altay'ı geçemedi.

Altay Bayındır, yaptığı iki kurtarışla turun mimarı oldu.

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