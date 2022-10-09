Altay Bayındır'a önce ıslık, sonra destek

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta penaltıya sebebiyet veren sonrasında ıslıklanan Altay Bayındır'a destek geldi.
Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.
Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.
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