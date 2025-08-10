10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Altay Başkanı Yüksel Gürüz sert çıktı

Görevi fiilen bırakan Başkan Yüksel Gürüz, 16 Ağustos'ta yapılacak kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.

calendar 10 Ağustos 2025 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay Başkanı Yüksel Gürüz sert çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da sular durulmuyor. Temmuz ayında başlatılan imza kampanyasına 200'ün üzerindeki kulüp üyesinin katılmasıyla olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalan ve görevi fiilen bırakan Başkan Yüksel Gürüz, 16 Ağustos'ta yapılacak kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı'ya sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.

Başkan Gürüz, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz? Borcu artırarak şov yapmak Altay'a bir bıçak daha saplamaktır. Altay'ın geleceği için biz bunu yapmadık. Altay'ı borca sokanlar hesap verecek, söz veriyorum" dedi.

Resmi olmasa da yönetimi devralan Sinan Kanlı, kulüpten ayrılan futbolculardan Emre Tangeldi ve Ali Kızılkuyu'yu hafta içinde yuvaya döndürmüştü. Başkan Gürüz, "FIFA dosyaları için bir ödeme yapılmadı. Futbolculara ödeyemeyecekleri paralar önererek Altay'ın borç yükünü arttırdıklarını duyuyorum. Kulübü taahhüt altına alacak bol sıfırlı vaat sözleşmelerine göz yummayacağım. Kimseye Altay'ın yetim hakkını yedirtmem. Lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini herkes gördü. Genel kurula kadar hiç bir belgeye imza atmayacağımı kamuoyuna duyuruyorum" cümlelerini kurdu.

 
 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.