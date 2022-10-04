Altay ateşe düştü

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde 0-0 berabere kaldığı Eyüspor'u liderlik koltuğundan indiren Altay, 7'nci hafta sonunda düşme hattına girdi.
Dün haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK evinde Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaşırken, aynı puandaki İzmir temsilcisi averajla 16'ncı sıraya geriledi.
Geçen sezon gelen transfer yasağıyla birlikte Süper Lig'den düşen siyah-beyazlılar, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 7 maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak tehlikeli bölgede yer buldu.
Ligde pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, 2'nci galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı Björkander forma giyemeyecek.
Dün haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK evinde Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaşırken, aynı puandaki İzmir temsilcisi averajla 16'ncı sıraya geriledi.
Geçen sezon gelen transfer yasağıyla birlikte Süper Lig'den düşen siyah-beyazlılar, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 7 maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak tehlikeli bölgede yer buldu.
Ligde pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, 2'nci galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı Björkander forma giyemeyecek.
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