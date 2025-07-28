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Altay altyapısında istifa şoku

Kötü günler geçiren 3. Lig ekibi Altay'da altyapı başkanı Cemil Has ve altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral istifa etti.

calendar 28 Temmuz 2025 14:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay altyapısında istifa şoku
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da taraftarlar tarafından başlatılan imza kampanyası ile olağanüstü genel kurula gitme tehlikesi yaşayan yönetim şimdi de altyapı başkanı Cemil Has ve altyapı yöneticisi Süleyman Özkaral'ın istifa etmesiyle çifte şok yaşadı.

İzmir temsilcisinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada altyapının Cemil Has ve Süleyman Özkaral önderliğinde geleceğin A takım oyuncularının yetiştirildiği ifade edilmişti.

Ana yönetimle fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Has ve Özkaral istifa ettiklerini duyurdu.

Altay'da geçen dönem başkanlık koltuğunda oturan Süleyman Özkaral mevcut yönetimdeki görevini de bıraktığını bildirdi.

 
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