Formula 1 pistlerinin en yeni ismi, Yuki Tsunoda, 2021 sezonunda Scuderi AlphaTauri tulumunu giyecek. Pierre Gasly'nin yeni takım arkadaşı Tsunoda'yı biraz daha yakından tanımanın tam zamanı!



2019'da Formula 3'te yaptığı çıkışın ardından, 2020'de Formula 2'de parlayan 20 yaşındaki sürücü, Scuderia AlphaTauri'nin yeni umudu olarak ekibe katılıyor. Tsunoda, önümüzdeki Mart ayında piste çıktığında, Formula 1'de yarışan 18. Japon pilot olarak köklü bir tarihin en yeni parçası olacak. Aynı zamanda grid'in en genç pilotu olacak olan Tsunoda'nın serüvenini biraz daha yakından inceleyelim.



Nasıl başladı?



Her yarışçı, hayatının bir noktasında hayallerinin netleştiği 'o' anı yaşar. Yuki için o an, henüz dört yaşında bir çocukken babasının katıldığı gymkhana yarışında, 2004 yılında gerçekleşti. Yarış tutkusuna bir anda kapılan Yuki, kartingle yeni bir dünyaya adım attı. Karting yıllarının ardından 16 yaşında açık tekerlekli araçlara geçen Japon sürücü bir daha arkasına bakmadı. 2018'de Budapeşte'deki Hungaroring'de üç günlük umut verici bir testin ardından, Red Bull Junior Team pilotu olan Yuki, o günü şöyle hatırlıyor: "Hayatımın en büyük anlarından ve sınavlarından biriydi."



Neler yaptı?



2019 yılında Avrupa'ya taşınan Yuki, yeni bir kültüre adapte olmak, İngilizcesini geliştirmek ve en önemlisi Formula 3'te rakipleriyle mücadele etmek zorundaydı. Sezonun ikinci yarısında, üst üste 5 yarışta ilk altıda yer almayı başaran sürücünün bir sonraki durağı ise Formula 2'ydi.



Yuki, sezonun üçüncü yarışında Red Bull Ring'de pol pozisyonu ve podyum başarısı ederken, Belçika, Bahreyn ve Silverstone'da elde ettiği zaferlerle yeni bir seviyeye çıkıyordu. Formula 2 kariyerini podyum başarılarıyla da süsleyen Yuki, sezonunu üçüncü sırada tamamlamayı başardı.



Uzmanlar neler diyor?



Scuderia AlphaTauri takım yöneticisi Franz Tost, Yuki'nin Imola'daki test sürüşünden etkilendiğini söylüyor. "Sabah biraz nemliydi, bu yüzden güne yağmur lastikleriyle başladık. Yuki, arabaya hemen aşina oldu, dolayısıyla kuru lastiklere geçtiğimizde tur sürelerini hemen iyileştirdiğini gördük. Oldukça etkileyiciydi. Arabanın davranışıyla ilgili değerli teknik geri bildirimler verdi. Takımımız ve ekibimiz için büyük bir değer olacağına eminim."



Yuki'nin aklında ne var?



2019 yılında, Formula 3 sezonu başlamadan önce, Yuki, orta vadeli hedefinin bir F1 pilotu olmak olduğunu söylemişti. Bu görev şimdi tamamlandı. Peki Yuki, gelecek sezon sporun zirvesinde yarışmak konusunda neler düşünüyor?



"Gerçekten dört gözle bekliyorum ve Formula 1'de iyi performans göstermek konusunda kendime güveniyorum. Çoğu yarış pilotu gibi, Formula 1'de yarışmak her zaman hedefim olmuştur, bu yüzden çok memnunum. Önümüzdeki yıl pek çok Japon F1 hayranının umutlarını taşıyacağımı ve onlar için de elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum."