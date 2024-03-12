Alperen Şengün'ün sakatlık durumu belli oldu

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün'ün sakatlık durumu belli oldu
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12 Mart 2024 01:24
Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu

Haberde, 21 yaşındaki oyuncunun sezonun kalan kısmında oynayıp oynamayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlık yaşamıştı.

Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti.
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