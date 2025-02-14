Anadolu Ajansının (AA) NBA All-Star'la ilgili hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, yarın başlayacak organizasyonun programı ve ayrıntılarıyla hakkında bilgilere yer verildi.





ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliği yapacağı NBA All-Star organizasyonu, 15-17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.





Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahaya toplayan NBA All-Star, bu yıl 74. kez düzenlenecek.





Alperen Şengün, ikinci Türk basketbolcu olacak

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star maçında mücadele edecek.





Alperen, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün en büyük iki adayı Nikola Jokic ve Shai Gilgeous-Alexander'ın da yer aldığı Chuck Takımı'nda sahaya çıkacak.





Milli basketbolcu, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu olacak.











Yükselen yıldızlar ve ünlüler maçları

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.





Hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak. Eski basketbolcular Baron Davis, Matt Barnes, Allisha Gray ve Kayla Thornton'ın dışında Druski, Noah Kahan, Shaboozey ve Rome Flynn gibi müzik ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri de maçta forma giyecek.





Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçları ise aynı gün TSİ 05.15'te başlayacak.





Dört takımın 3 maç yapacağı yükselen yıldızlar organizasyonu, mini turnuva olarak düzenlenecek.





Yükselen yıldızlar maçlarında sahaya çıkacak takımlar şöyle:





M Takımı: Amen Thompson (Houston Rockets), Ausar Thompson (Detroit Pistons), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Toumani Camara (Portland Trail Blazers), Yves Missi (New Orleans Pelicans), Bub Carrington (Washington Wizards), Julian Strawther (Denver Nuggets)





T Takımı: Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Gradey Dick (Toronto Raptors), Anthony Black (Orlando Magic), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alex Sarr (Washington Wizards), Tristan da Silva (Orlando Magic), Brandin Podziemski (Golden State Warriors)





C Takımı: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jaylen Wells, Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Ryan Dunn (Phoenix Suns)





NBA Gelişim Ligi: JD Davison (Maine Celtics), Mac McClung (Osceola Magic), Bryce McGowens (Rip City Remix), Leonard Miller (Iowa Wolves), Dink Pate (Mexico City Capitanes), Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers), Pat Spencer (Santa Cruz Warriors)





Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları

Etkinliğin ikinci gününde yapılacak yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları, 16 Şubat Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak.





Yetenek yarışmasında Donovan Mitchell-Evan Mobley (Cavs Takımı), Zaccharie Risacher-Alex Sarr (Çaylak Takımı), Chris Paul-Victor Wembanyama (Spurs Takımı) ve Draymond Green-Moses Moody (Warriors Takımı) parkeye çıkacak.





Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Larry Bird ve Craig Hodges'tan sonra 3 sayı yarışmasını üst üste 3 kez kazanan üçüncü oyuncu olmak için mücadele edecek.





Yarışmada Lillard'ın yanı sıra Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) yer alacak.





Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasına ise son iki yılın şampiyonu Mac McClung (Osceola Magic), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) katılacak.





Mac McClung, Nate Robinson'dan sonra smaç yarışmasını 3 kez kazanan ilk basketbolcu olmaya çalışacak. Ayrıca McClung, kazanması halinde smaç yarışmasında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.





74. NBA All-Star maçında yeni format

Organizasyonun son etkinliği 74. NBA All-Star maçı, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.





All-Star karşılaşması, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayacak.





Genel menajer olarak belirlenen NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım, All-Star'da yer alacak.





Yükselen yıldızlar karşılaşmasını kazanan ekip ise 4. takım olarak All-Star'a katılma hakkı elde edecek. Organizasyondaki bu son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takımı adıyla boy gösterecek.





Yarı final ve final maçlarında hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finalde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.





Oklahoma City Thunder'ın başantrenörü Mark Daigneault, Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Kenny Atkinson ve bu isimlerin birer yardımcı antrenörü, All-Star'da 4 takımın başında bulunacak.





Sahaya 21. kez çıkacak Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise kendisine ait All-Star maçı rekorunu geliştirecek.





All-Star maçı kadroları

NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:





Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)





Kenny Takımı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)





Chuck Takımı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)



