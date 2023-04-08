Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, ekibinin Charlotte Hornets'a karşı 112-109 galip geldiği maçta kariyerinin ribaund rekoruna ulaştı.
Alperen, 32 dakika süre aldığı karşılaşmada 14 sayı, 21 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak başarılı bir performansa imza attı.
Alperen sezonda %55.4 şut isabetiyle 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip.
Alperen, 32 dakika süre aldığı karşılaşmada 14 sayı, 21 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak başarılı bir performansa imza attı.
Alperen sezonda %55.4 şut isabetiyle 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarına sahip.