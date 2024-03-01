Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, Phoenix Suns'ın Footprint Center'da Rockets'ı 110-105 yendiği maçta oyundan atıldı.



Alperen altı faulle oyun dışı kaldıktan sonra kenara gelecekken, hakeme itirazına devam edince maçtan ihraç edildi. Milli oyuncumuz forma giydiği 23 dakikada 8 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydetti.



Devin Booker 35 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Suns galibiyetinin mimarı olurken, Kevin Durant 24 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle, Jusuf Nurkic ise 16 sayı ve 13 ribaundla oynadı.



Rockets cephesinde Jalen Green 34 sayı ve 5 ribaundla mücadele etti. Fred VanVleet ise 21 sayı, 6 ribaund ve 5 asist kaydetti.



