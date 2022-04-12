Alperen Şengün: 'Beşiktaş'taki oyuncular bu kadar yetenekli değildi'

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, normal sezonun sona ermesinin ardından sezon değerlendirmesi amaçlı bir soru cevap etkinliğine katıldı.



NBA'deki ilk sezonunu 9.6 sayı, 5.6 ribaunt ve 2.6 asist ile tamamlayan milli basketbolcu, kendisine yöneltilen, " NBA'de ilk sezonunu tamamladın. Kendini NBA'de ne kadar rahat hissediyorsun ve gelecek senelerde nasıl olacağını düşünüyorsun?" sorusuna, "İlk geldiğimde çok yabancı hissettim kendimi ama çok şey öğrendim. Beşiktaş'tan daha farklı şekilde oynadık bu sezon. Bu sezon NBA basketbolunu öğrendim diyebilirim, gelecek sezon daha fazla şey göstereceğim." yanıtını verdi.



NBA'de gösterdiği hangi özelliğin kendisini şaşırttığı sorusunu yanıtlayan Alperen, "Geçen yıl bu kadar etkin paslar vermiyordum. Çünkü bu kadar yetenekli oyuncular yoktu takımda. Tabii ki yetenekli bir takımdaydım ancak buradaki kadar değildi. Burada daha rahat hissettiğim için o pasları atabildim." ifadelerini kullandı.



Alperen Şengün, Houston Rockets takımındaki diğer çaylaklarla olan ilişkisine yönelik soruya, "Onlardan buradaki kültürü öğrendim genel olarak. İngilizce kelimeler öğrendim. Oyun içinde ise Josh Christopher ile iletişimimiz çok iyi. Ben onun ne yapacağını biliyorum o da benim yapacağımı biliyor. Aynı şekilde Jalen Green ile de benzer şekilde. Birbirimizi saha içinde iyi anlıyoruz." şeklinde yanıt verdi.



Avrupa basketbolundan çok daha yüksek bir tempoya sahip olan NBA temposuna nasıl alıştığı sorusunu yanıtlayan Alperen, "All-Star arasına kadar zorlanıyordum. Ancak o zamandan sonra daha rahat hissetmeye başladım. Bütün takımların sırası yavaş yavaş belli olmaya başladı ve koçlarımız da bize gerekli özgüveni verdi. Daha sonra daha rahat ve özgüvenli hissetmeye başladım." ifadelerini kullandı.



Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon ile yaptığı özel antrenmanların devam edip etmeyeceği sorusuna milli basketbolcu, "Bunu gerçekten çok isterim ancak bu yaz çok yoğun bir dönem geçireceğim. Houston'a geri döndüğümde eğer o da isterse yeniden birlikte çalışabiliriz." yanıtını verdi.



Oyun tarzına ilişkin gelen "Sezon ilerledikçe kendine olan güveninin yavaş yavaş yükseldiğini ve daha çok şut atmaya başladığını gördük. Bunu neye bağlıyorsun?" sorusunu yanıtlayan Alperen, "Takım arkadaşlarımın desteği verdi bana o özgüveni. Çok çalışıyoruz ve ben de şut atmam gerektiğini biliyorum. Bazı takımlarda çok büyük oyuncular var ve bazı maçlarda şut atmaya daha çok odaklanmanız gerekiyor. Gelecek sezon bu konuda daha da geliştireceğim kendimi." sözlerini sarf etti.



Son olarak NBA play-offlarında desteklediği bir takım veya oyuncu olup olmadığını yanıtlayan Alperen Şengün, "Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns'ı izlemekten keyif alıyorum. Oyuncu olarak da Nikola Jokic'i söyleyebilirim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.









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