Alper Potuk'a sürpriz talip

Çaykur Rizespor forması giyen Alper Potuk için Azerbaycan'dan sürpriz bir talip çıktı. Karabağ'ın Karadeniz ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için teklifini yaptığı öne sürüldü.



KARABAĞ'DAN ALPER POTUK'A TEKLİF



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2021'in yazında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Alper Potuk'a Azerbaycan Ligi'nden talip çıktı. Karabağ, 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.



ALPER POTUK'UN ÇAYKUR RİZESPOR KARNESİ



Alper Potuk, Çaykur Rizespor formasıyla 23 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1325 dakika süre aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ