Alp Aksoy'dan, Formula 4'teki ilk Türk pilotluk hedefi!

Türkiye'nin genç milli yarış pilotu Alp Aksoy, 2024 karting yarış sezonunda gösterdiği başarılı performanslarla gelecek sezon için Formula 4 takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.



Performansıyla dikkat çeken Aksoy'a Formula 4 takımlarından teklifler gelmeye başladı.



En son geçtiğimiz hafta İngiltere'de, FIA Karting Dünya Şampiyonası'nın en üst kategorisi olan OK kategorisinde ilk yarışına çıkan Alp Aksoy, seride yarışan 14-30 yaşları arası 105 pilot içinden yarışı 16'ncı sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.



OK kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, sezon boyunca farklı serilerde de çeşitli başarılar elde etmişti. Yükselen performansıyla Formula 4 takımlarının radarına giren 14 yaşındaki genç pilot, ilerleyen günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.



Öte yandan Aksoy, 2010 itibariyle düzenlenmeye başlayan WSK Euro Series'in ikinci yarışında, 29 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrindeki International Circuit Napoli SARNO'da piste çıkacak.



Formula 1'i hedefleyen genç pilotlar için önemli serilerden olan WSK Avrupa Serisi, dünyanın dört bir yanındaki başarılı pilotların rekabetine ev sahipliği yapacak. WSK Euro Series'te daha önce, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris ve Álex Palou gibi başarılı pilotlar şampiyon olmuştu. Yarış, WSK Promotion Facebook sayfasında, WSK internet sitesinde ve WSK Promotion YouTube hesabında canlı yayınlanacak.



