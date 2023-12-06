Alman basını Okan Buruk'a hak verdi: "Bayern maça asılmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Bayern Münih'in Kopenhag maçındaki performansını eleştirmesi Almanya'da gündem oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alman basını Okan Buruk'a hak verdi: 'Bayern maça asılmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 11:48
Galatasaray Teknik Yöneticisi Okan Buruk'un Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklama Almanya'da tartışılmaya devam ediyor.

Buruk, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk kez rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" demişti.

ALMAN BASINI HAK VERDİ

Alman basını Buruk'un açıklamaların manşetlere taşırken Bild, Buruk'un savını değerlendirdi. Haberde, "Şampiyon kesinlikle yüzde 100 gayretle oynamadı. İkili çabaların sadece yüzde 45'inin kazanılmasıyla da kanıtlanıyor" yorumu yapıldı ve Buruk'a hak verildi.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery