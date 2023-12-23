Allegri'den Kenan Yıldız'a büyük övgü!

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, 2-1 kazanılan Frosinone karşılaşmasının ardından konuştu. İtalyan, teknik adam Kenan Yıldız'ın performansını değerlendirdi.



Allegri, ''Kolay olmadı. İlk yarıda çok şey ürettik ama sadece bir gol atabildik. İkinci yarıda." Daha iyi olabileceğimiz bir maçta gol yedik. Sonunda tepkiyi bulduk ve kazandık. Kenan Yıldız ve Vlahovic adına mutluyum." dedi.



Kenan Yıldız hakkında konuşan Allegri, "Zihinsel olarak çok daha iyi, Chiesa'nın doğal alternatifiydi. Genç ve istekli, iyi bir ruhu var ve böyle devam etmeli.'' şeklinde konuştu.



Sezon hedefiyle ilgili de konuşan Allegri sözlerini şu şekilde noktaladı: "40 puanı aştık, şimdi Noel'e ara vereceğiz ve ardından Roma'yı düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi kotasına yaklaşıyoruz."





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